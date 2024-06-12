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عدن - ياسمين التهامي - نبتة شوكية جبارة لجميع انواع البشرة تعالج مشاكلها وتعطي نضارة وترطيب للجسم وتزيل البقع الدّاكنة والتجاعيد

ُعد الصبار مناسباً لكل أنواع البشرة، بل يُعد من أفضل البدائل الطبيعية للعناية بالبشرة لكل من البشرة الدهنية والجافة، والمختلطة، فهو يحتوي على عدّة أحماضٍ أمينية أهمها الجلوتامين، ولذلك فإنّه يدخل في مستحضرات أحمر الشفاه والترطيب.

فوائد الصبّار للبشرة:

1- يساهم الصبّار في تطرية الجلد وتجديد الخلايا التالفة من خلال مفعوله في تنظيفها بعمقٍ وإزالة الخلايا الميّتة.

2- يساهم في علاج مشكلات البشرة المختلفة مثل الأكزيما، والصدفية.

3- يساعد على الحصول على بشرة نضرة، جميلة، وأكثر إشراقاً، ويُعالج الجفاف الشديد للبشرة.

4- يُرطّب البشرة لكن بدون أن يجعل ملمسها زيتياً مزعجاً.

5- يعمل على تفتيح الشفاه الدّاكنة.

6- يُساعد على قتل البكتيريا التي تُعد السبب الأكبر وراء ظهور البقع والبثور غير المرغوب فيها.

7- يُحارب الخطوط الرفيعة، والتجاعيد التي تظهر مع التقدم في العمر.

8- يستخدم كعلاجٍ فعّالٍ لبعض الالتهابات أو لسعات الحشرات، لاحتوائه على موادٍ فعّالةٍ مضادةٍ للالتهابات من لدغات الحشرات، الحكة، والاحمرار، الطّفح الجلدي، أو حتّى الحساسيّة.

9- يعالج حروق الشمس، وذلك لخاصيّته التي تكمن بالحماية من أشعة الشّمس الضارّة والأشعة فوق البنفسجيّة وحروق البشرة، من خلال أخذ المادة الهلاميّة الموجودة في وسط ورقة نبات الصبّار ووضعها على البشرة المحروقة.

10- يزيل البقع الدّاكنة والتجاعيد، نظراً لاحتوائه على فيتامين أ الذي يساعد على ترميم بناء الجلد والحفاظ على مرونته.