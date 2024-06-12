شكرا لبحثكم عن خبر مدير أمن العاصمة عدن يمنح ذرع شكر وتقدير لنائب مدير الكمبيوتر بجوازات كريتر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ..

قدم اللواء مطهر الشعيبي مدير أمن العاصمة عدن ومعه العقيد نصر الشاووش مدير الهجرة والجوازات بعدن، ذرع شكر وتقدم للملازم اول احمد صالح احمد عبدالله، وذلك تقديراً لجهوده المبذولة وتفانيه في عمله.

وجاء تكريم الملازم أول أحمد صالح احمد عبدالله والذي يشغل منصب نائب مدير الكمبيوتر بجوازات كريتر، كمبادرة جميلة من شأنها أن تخلق أجواء من التنافس الشريف، وتُنمي روح التفاني والحرص على إتقان العمل.

ويأتي التكريم انطلاقاً من حرص القائمين على الأحوال المدنية على نشر ثقافة التميز بين الموظفين وتشجيعهم وتحفيزهم على الاستمرار ببذل الجهود في أداء العمل بجودة عالية.

وعبر احمد صالح عن شكره لكل المخلصين الاوفياء من أبناء الوطن، مثنيا على الجهود والمساعي المبذولة من قبل مدير أمن العاصمة عدن مطهر الشعيبي في مدينة السلام والأمان عدن، وكما قدم التحية للعقيد نصر الشاووش وكل موظفي إدارة الهجرة والجوازات في عدن والذين يمثلون وجه المدينة والدولة بكل مهنية ونزاهة.

ويعتبر الملازم أول أحمد صالح احمد عبدالله نائب مدير الكمبيوتر بجوازات كريتر، واحداً من خيرة موظفي الهجرة والجوازات بكريتر نظير ما يقدمها من خدمات وتسهيلات للمواطنين وكبار السن وتفانيه المطلق في أداء مهامه بصورة مثالية.