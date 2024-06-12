شكرا لبحثكم عن خبر توفى بعد نشر صورته بملابس الإحرام (العين حق ) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

سبب وفاة طفل مصري أثناء مناسك الحج..

وانتشرت صور الطفل الذي لم يتجاوز العام ونصف، والذي يعد الأخ الأصغر لشقيقتين، بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، في ظل حالة الصدمة التي تعيشها أسرته بعد وفاته في الحادث الأليم.

وروي أحد أقارب الطفل المتوفي أن الطفل يحيى يتواجد بالسعودية مع والده ووالدته، حيث سقط من فوق سطح منزلهم ليلقى حفته على الفور، قبل أن تقام صلاة الجنازة عليه في الحرم المكي ويدفن هناك.

وأوضح: «يحيى توفى بعد ساعات قليلة من نشر والدته صوره بملابس الإحرام على صفحتها، حيث كان يتواجد مع والديه لأداء مناسك الحج، حقيقي العين وحشة جدا»، واختتم: «ربنا يرحمه ويصبرنا على فراقه».