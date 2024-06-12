شكرا لبحثكم عن خبر وزير الدفاع يعزي في وفاة العميد عبدالناصر احمد المفلحي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بعث وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري برقية عزاء ومواساة في وفاة العميد الركن عبدالناصر احمد ناشر المفلحي بعد حياة حافلة في خدمة القوات المسلحة.

وأشاد وزير الدفاع بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية في خدمة القوات المسلحة في مختلف المناصب التي تولاها، حيث عين مديرا لمعهد المدفعية والصواريخ ونائبا لمدير الدائرة البرية ونائبا لمدير دائرة المدفعية واستاذا لمادة المدفعية في كلية القيادة والاركان.

واكد الفريق الداعري ان القوات المسلحة خسرت برحيله قائدا متميزاً وضابطا متخصصا من ذوي الخبرة والكفاءة العلمية والعملية في سلاح المدفعية والصواريخ.

وعبر وزير الدفاع عن صادق التعازي وعظيم المواساة لأبناء الفقيد وإخوانه وكافة ال المفلحي بهذا المصاب الأليم، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"