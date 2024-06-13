أمنية "المهرة" تلقي القبض على "خلية إرهابية" وتحيلها للنيابة المتخصصة بحضرموت

المنامة - ياسر ابراهيم - تمكنت الأجهزة الأمنية والقضائية بمحافظة المهرة، من إلقاء القبض على خلية إرهابية، وإحالتها للمحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت.

وتتكون الخلية وفقا للمركز الإعلامي لمحافظة المهرة، من تسعة أفراد متلبسين بجرائمهم، وقد نجحت الأجهزة الأمنية بالمحافظة من القاء القبض عليهم.

وحسب المركز، فأن الأجهزة الأمنية والقضائية بالمهرة، أحالت خلية إرهابية، متهمة بوقائع تشكيل عصابة مسلحة ومارست عمليات قتل وسرقة واختطافات ومقاومة السلطات إلى النيابة الجزائية المتخصصة بحضرموت.

وأشار المركز إلى أن الخلية الإرهابية ارتكبت عدة جرائم إرهابية بينها قتل ونهب وتقطع وسرقة واختطافات، حيث كان أبرزها اختطاف الفرنسيات من صنعاء إلى شبوة ونهب وسرقة أكثر من عشرين طقم من مأرب وأكثر من 8 أطقم من عدن وسيارات من شبوة والهجوم على إحدى النقاط العسكرية في شبوة مما أدى لمقتل العديد من الضباط والجنود المرابطين في نقطه خمر بن عامر مدخل مدينة عتق ونهب الاسلحة والاطقم منها فضلا عن عمليات أخرى.

ولفت إلى أنه وبعد استكمال إجراءات جمع الاستدلالات في مواجهة المضبوطين تم إحالتهم الي النيابة الجزائية المتخصصة في حضرموت لينالوا جزائهم الرادع جراء ما اقترفوه من جرائم.ال