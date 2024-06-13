مسلحون يختطفون مسؤول أمني مع نجله في محافظة لحج

المنامة - ياسر ابراهيم - اختطف مسلحون مجهولون، الأربعاء، مدير مكتب مدير أمن محافظة لحج مع نجله، واقتادوهما إلى جهة مجهولة، وفقا لمصادر محلية.

وقالت المصادر، إن مسلحين كانوا على متن طقمين عسكريين، اقدموا الأربعاء، على اختطاف العقيد "محمد عبدالله الصامتي"، (انتقالي) مع نجله بعد خروجهما من منزلها في شارع السنترال بمنطقة صبر التابعة لمديرية تبن جنوب لحج.

وأضافت المصادر أن المسلحين الذين كانوا يرتدوا زي مدني اقتادوا العقيد "الصامتي" مع نجله إلى جهة مجهولة، دون معرفة الأسباب.

فيما ذكر أحد المصادر، أن المسلحين ينتمون إلى إحدى قبائل الصبيحة، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وتشهد مديريات محافظة لحج الخاضعة أمنيا وعسكريا لسيطرة تشكيلات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا، انفلات أمني وفوضى.