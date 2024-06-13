موقع بريطاني: الحوثيون هاجموا نحو 30 سفينة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي

المنامة - ياسر ابراهيم - هاجمت حركة الحوثيين 28 سفينة في البحر الأحمر في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، وفقًا لقائمة جمعتها المنظمة البحرية الدولية، واطلع عليها موقع "ميدل إيست آي".

وبحسب مانقله تقرير للموقع البريطاني، قامت المنظمة البحرية الدولية، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة مسؤولة عن تنظيم النقل البحري، بجمع معلومات عن الهجمات على السفن التجارية، والسفن التجارية في الفترة ما بين 10 يناير/كانون الثاني و7 يونيو/حزيران.

وفي رسالة اطلع عليها الموقع، بعث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بقائمة الهجمات إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 7 يونيو، كجزء من قرار مجلس الأمن الذي يطلب تقديم تقارير منتظمة عن هجمات الحوثيين.

وشملت السفن الـ 28 التي تعرضت للقصف ناقلات بضائع وناقلات وسفن حاويات وسفن شحن وناقلات نفط خام.

وكانت تسع من السفن ترفع علم جزيرة مارشال وثلاث منها ترفع علم الولايات المتحدة. وكانت بقية السفن من مالطا وبربادوس وبنما وبليز واليونان وبالاو وليبيريا وسنغافورة والبرتغال.

ووقعت معظم هذه الحوادث في خليج عدن وجنوب البحر الأحمر، بينما وقع هجوم واحد في المحيط الهندي.

ووصفت القائمة جميع الهجمات بأنها نُفذت بطائرات بدون طيار. ولم تسفر معظم هذه الحوادث عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة، وغالبًا ما تسببت في حدوث انفجارات وحرائق في أماكن قريبة.

وكان الاستثناء الملحوظ هو الهجوم على شركة True Confidence التي ترفع علم بربادوس في 6 مارس، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد الطاقم وإصابة أربعة آخرين. وقد تم إنقاذ الطاقم من قارب النجاة بواسطة سفينة بحرية.

في هجوم على سفينة الشحن روبيمار التي ترفع علم بليز في 19 فبراير، تسببت غارتان بطائرات بدون طيار في تخلي الطاقم عن السفينة. وتم إنقاذ جميع أفراد الطاقم بواسطة سفينة أخرى.

وأدت غارة مزدوجة أخرى بطائرة بدون طيار، على سفينة ترفع علم بالاو في 22 فبراير/شباط، إلى إصابة بحار بشظايا في كاحله.

في الفترة ما بين 6 و7 أبريل، تعرضت سفينة هوب ايلاند التي ترفع علم جزيرة مارشال لهجوم بثلاث هجمات صاروخية منفصلة. وسقط صاروخان في الماء، بينما اعترضت سفينة حربية أخرى بالقرب من السفينة.

وبينما كانت الهجمات متكررة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، لم يكن هناك سوى هجوم واحد موثق في شهر مايو.

وقد تم الحصول على المعلومات المتعلقة بالضربات من الدول التي ترفع اعلام السفن المستهدفة والدول الساحلية والدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية وملاك السفن والمنظمات الإقليمية.