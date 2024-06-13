الداخلية.. وفاة شخص وإصابة 13 آخرين بحوادث سير بعدد من المحافظات خلال يوم واحد

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي شخص واحد واصيب 13 آخرين بحوادث سير شهدتها عدد من طرقات المحافظات المحررة أمس الأربعاء.

وذكرت وزارة الداخلية أن الاحصائية اليومية الصادرة عن شرطة السير فقد بلغت عدد الحوادث المرورية خلال يوم الثلاثاء 15 حادثة توزعت على حوادث صدام المركبات بعدد 10 حوادث، وحوادث دهس المشاة بعدد حادثتين اثنتين، وحادثتي ارتطام بجسم ثابت، بالإضافة إلى حادثة واحدة انقلاب مركبة.

وقدرت شرطة السير الخسائر المادية الناجمة عن الحوادث بحوالي ثلاثة ملايين ريال.

وأرجعتى أسباب وقوع حوادث السير خلال اليوم نفسه إلى السرعة الزائدة والتجاوز الخاطىء وعدم الإلتزام بآداب وقواعد السير واسباب أخرى يأتي في مقدمتها الصلاحية الفنية للمركبات والطرقات.