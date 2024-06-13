حضرموت.. انهيارات صخرية تجبر الأهالي على النزوح في وادي دوعن

المنامة - ياسر ابراهيم - شكا مواطنون من استمرار خطر تساقط الصخور من جبل حصن باصم في وادي دوعن، بمحافظة حضرموت (شرق اليمن)، ما أجبر أهالي المنطقة على النزوح من المنطقة.

وأكد مصدر محلي من أبناء منطقة دوعن، لـ"يمن شباب نت"، أن الانهيارات الصخرية التي تحدث بين فترة وأخرى مستمرة، في جبل حصن باصم في وادي دوعن بمحافظة حضرموت شرق البلاد.

وأشار المصدر إلى أن الانهيارات تسبّبت بقلق لدى الأهالي الذين تتواجد منازلهم أسفل جبل حصن، ما أجبرهم على النزوح.

بدوره، أرجع مدير هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بحضرموت، فائز باصرة، سبب الانهيارات، ناتجة عن تشبع التربة بالمياه وعامل الأمطار.

وأكد باصرة، في تصريح صحفي، تعرض المنطقة للتشقق ما يهدد بحدوث هزات وتشوهات وانهيارات جديدة، محذرا أهالي البيوت المهددة من الانهيار بعدم العودة إلى منازلهم.

وقال باصرة، إن فريقا مختصا من هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية سيتحرك الخميس إلى وادي دوعن لإجراء دراسة فنية للمنطقة، تتضمن تقريرا يوضح الأسباب ويقدم معالجات وحلولا لمشكلة الانهيارات.