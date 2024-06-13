الحوثيون يعلنون استهداف سفينة وإغراقها وغارات أمريكية تستهدف ريمة لأول مرة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت جماعة الحوثي، أنها استهدفت سفينة في البحر الأحمر، وأصبحت معرضة للغرق، في حين ذكرت ان غارات استهدف محافظة ريمة لأول مرة.



وقال المتحدث العسكري للجماعة، مساء الاربعاء، أن قواتهم نفذت نوعية استهدفت سفينة "TUTOR" في البحرِ الأحمرِ بزورق مُسير وعدد من الطائرات المُسيرة والصواريخ الباليستية.



وأكد "أن العملية أدت إلى إصابة السفينة إصابة بالغة وهي معرضةٌ للغرق".

وفي وقت سابق أفادت مصادر بحرية "إن سفينة شحن مملوكة لجهة يونانية تعرضت لهجوم من زورق صغير قبالة ميناء الحديدة باليمن على البحر الأحمر مما ألحق أضرارا بغرفة المحرك".



وذكرت شركة أمبري البريطانية "أن السفينة (توتور) تعرضت للهجوم على بعد نحو 67.7 ميل بحري جنوب غربي الحديدة باليمن"، وأشارت "أن السفينة كانت تقع ضمن فئة السفن التي يستهدفها الحوثيون وقت حدوث الواقعة".



وأضافت "أن زورقا صغيرا يتراوح طوله بين خمسة وسبعة أمتار أبيض اللون اصطدم بمؤخرة سفينة الشحن".

وفقً قائمة جمعتها المنظمة البحرية الدولية "هاجم الحوثيين 28 سفينة في البحر الأحمر في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، شملت ناقلات بضائع وناقلات وسفن حاويات وسفن شحن وناقلات نفط خام".

وكانت تسع من السفن ترفع علم جزيرة مارشال وثلاث منها ترفع علم الولايات المتحدة. وبقية السفن من مالطا وبربادوس وبنما وبليز واليونان وبالاو وليبيريا وسنغافورة والبرتغال. ووقعت معظم هذه الحوادث في خليج عدن وجنوب البحر الأحمر، بينما وقع هجوم واحد في المحيط الهندي.

غارات في ريمة

إلى ذلك أفادت وسائل اعلام الحوثين، شن غارات أمريكية بريطانية استهدفت محافظة ريمة بغارتين. وقالت إنها استهدفت "إذاعة ريمة والمجمع الحكومي، مخلفا خمسة مصابين من المدنيين إصابة أحدهم بليغة".

ولأول مرة يعلن الحوثيين عن غارات أمريكية بريطانية تستهدف محافظة ريمة، منذ بدء العمليات في منتصف يناير مطلع العام الجاري، والتي جاءت رداً على على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، واستهداف التجارة الدولية، وفق ما تقول الولايات المتحدة وحلفائها.

في المقابل يواصل الحوثيون هجماتهم البحرية، على السفن، ويزعمون أنها مناصرة للفلسطنيين في غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة من قبل الاحتلال الاسرائيلي للشهر التاسع على التوالي.