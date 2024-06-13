القوات الأمريكية تعلن تدمير 3 منصات إطلاق صواريخ للحوثيين وتكشف عن أضرار بسفينة يونانية

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت القوات الأمريكية، فجر اليوم الخميس تدمير ثلاث منصات إطلاق صواريخ، مضادة للسفن في مناطق سيطرة الحوثيين. بعد اعلان الحوثيين تنفيذهم هجوم على سفينة في البحر الأحمر.



وقالت القيادة المركزية في بيان نشرته بمنصة إكس "في الـ 24 ساعة الماضية، دمرت القوات الأمريكية، ثلاث منصات إطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن (ASCM) في منطقة يسيطر عليها الحوثيين، ودمرت نظام جوي غير مأهول (UAS) تم إطلاقه من منطقة يسيطر عليها الحوثيون نحو البحر الأحمر".



وأضاف أن "الحوثيون صاروخين باليستيين مضادين للسفن في البحر الأحمر، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".



وتابع البيان: "ضرب زورق مُسير تابع للحوثيين سفينة M/V Tutor، وهي سفينة ترفع العلم الليبيري وتمتلكها وتديرها اليونان، في البحر الأحمر. رست سفينة M/V Tutor مؤخرًا في روسيا"، لافتا "أن الزورق المُسير تسبب بحدوث تسرب مائي في السفينة وإلحاق أضرار بغرفة المحرك".

وقالت القوات الأمريكية "إن هذا السلوك الخبيث والمتهور المستمر من قبل الحوثيين المدعومين من إيران يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرض حياة البحارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن للخطر".

وفي وقت سابق مساء أمس الأربعاء، أعلنت جماعة الحوثي، أنها استهدفت سفينة في البحر الأحمر، وأصبحت معرضة للغرق، وقال المتحدث العسكري للجماعة، أن قواتهم نفذت نوعية استهدفت سفينة "TUTOR" في البحرِ الأحمرِ بزورق مُسير وعدد من الطائرات المُسيرة والصواريخ الباليستية. وأكد "أن العملية أدت إلى إصابة السفينة إصابة بالغة وهي معرضةٌ للغرق".