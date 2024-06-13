المهرة..وفاة وإصابة ستة يمنيين إثر حادث مروع أثناء عودتهم من عُمان لقضاء إجازة العيد بين أهاليهم

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي أربعة يمنيين وأصيب اثنان آخران، إثر حادث مُروّع في الطريق الدولي بمحافظة المهرة (شرقي اليمن).



وقالت مصادر محلية متطابقة، إن أربعة مغتربين لقوا حتفهم فيما أصيب اثنان آخران في حادث انقلاب سيارة كانوا يستقلونها، في الخط الدولي بمنطقة الوادي التابعة لمديرية حصوين في محافظة المهرة.



وأوضحت المصادر أن الضحايا من محافظتي إب وتعز وكانوا قادمين من سلطنة عُمان لقضاء إجازة العيد بين أهاليهم، وجرى نقلهم إلى مستشفى الغيضة المركزي.



وحسب المصادر فإن الحادثة تسببت بوفاة (معمر أحمد هزاع سعيد -40 عاما ـ من تعز)، (عبدالواحد قائد عبدالواحد الجابري ـ 49 عاماً ـ من إب)، (عبدالحكيم غالب - 49 عاما ـ من تعز)، (وليد علي عبده ـ من إب)"، فيما أصيب (عبدالرقيب أحمد عبده صالح - 44 عاماً ـ من إب)، (محمد أحمد ناجي الشميري ـ 36 عاماً ـ من تعز).



وأشارت المصادر إلى الحادثة التي وقعت قبيل مغرب أمس، كانت بسبب الحفريات التي تملأ الخط الدولي والناجمة عن إعصار "تيج" الذي ضرب المحافظة قبل أشهر.

