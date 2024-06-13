بانتظار وفاء الحوثيين - تعز..اللجنة الحكومية تعلن رفع الساتر الترابي الأخير في المنفذ الشرقي وفتح الطريق أمام المسافرين

أعلنت اللجنة الحكومية المعنية بالتفاوض بشأن فتح الطرقات في محافظة تعز، اليوم الخميس، رفع آخر السواتر الترابية من طريق الكمب ـ جولة القصر، وفتح الطريق أمام المسافرين ابتداءً من اليوم.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي لرئيس اللجنة النائب عبدالكريم شيبان من المنفذ الشرقي لمدينة تعز .



وأعلن شيبان خلال المؤتمر الذي حضره مراسل "يمن شباب نت"، رفع الساتر الترابي الأخير، وفتح الطريق أمام المسافرين.



وقال إننا في اللجنة الحكومية والسلطة المحلية في محافظة تعز، يُشرفنا أن نعلن جاهزيتنا لاستقبال وتوديع المسافرين من وإلى مدينة تعز.



وأضاف رئيس اللجنة الحكومية لفتح الطرقات، نعلن جاهزية الطريق لاستقبال وتوديع المسافرين من جهتنا، ونأمل أن يفي الحوثيين بوعدهم بفتح الطريق وفك الحصار عن المدينة.



وأشار شيبان، إلى أن اللجنة ستمضي في مهمتها للضغط من أجل بقية الطرقات وبما يُنهي معاناة المواطنين والحصار الحوثي عن مدينة تعز.



وثمّن شيبان دور مجلس القيادة الرئاسي في متابعة ملف فتح طرقات المحافظة.



انفجار لغم



إلى ذلك أكد مراسل يمن شباب انفجار لغم من مخلفات مليشيا الحوثي الأخير أثناء رفع الساتر الترابي الأخير الذي يفصل بين مناطق سيطرة الحكومة الشرعية ومناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.



وأشار المراسل إلى إصابة جندي من أفراد الجيش الوطني جراء الحادثة، فيما أشارت مصادر إعلامية أخرى عن استشهاد جندي وإصابة جندي آخر، والمعلومة الأخيرة لم يتسنى لنا التأكد من صحتها على الفور.



