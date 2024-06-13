تعز.. اللجنة الحكومية تُحمّل مليشيا الحوثي مسؤولية تأخر فتح الطريق بعد نقضها آلية تنقل المواطنين

المنامة - ياسر ابراهيم - حملّت اللجنة الحكومية المعنية بفتح الطرقات في تعز، اليوم الخميس، مليشيا الحوثي، مسؤولية تأخر فتح طريق (الكمب ـ جولة القصر) نتيجة نقضها لآلية تنقل المواطنين.



وقال مصدر في اللجنة الحكومية في فتح الطرق لـ"يمن شباب": "إن مليشيا الحوثي نقضت آلية تنقل المواطنين التي جرى التفاهم عليها بين الجانبين".



وأضاف المصدر "أن المليشيا تتعمد اختلاق مشكلات لإفشال فتح الطريق".



من جهته قال مراسل "يمن شباب"، إن مليشيا الحوثي دفعت بمئات المواطنين وعناصرها على الدراجات النارية ومشياً على الأقدام باتجاه المنفذ في محاولة لدخول المدينة بعيداً عن الآلية المتفق عليها.



وأوضح أن بعض عناصر المليشيا قامت بعمليات استفزازية في المنفذ بمافي ذلك ترديد الصرخة الخمينية وسط سخط واستياء المدنيين.



وأشار المراسل إلى تأجيل فتح طريق (الكمب - جولة القصر) حتى التزام مليشيا الحوثي بالآلية المتفق عليها في تنقل المواطنين.



وتشترط اللجنة الحكومية على مليشيا الحوثي إعادة كل المواطنين والدراجات النارية من المنفذ وتدعوهم للالتزام بالاتفاق الذي يلزمهم بدخول المواطنين على متن سيارات.



وكانت اللجنة الحكومية قد أعلنت صباح اليوم عن فتح طريق (الكمب ـ جولة القصر) من جهة المدينة وجاهزية الطريق لاستقبال وتوديع المسافرين.

