وسط تحذيرات من الألغام - بدء تنقل المسافرين من وإلى مدينة تعز عبر طريق (الكمب ـ الحوبان) للمرة الأولى منذ تسع سنوات

شهدت مدينة تعز، دخول طلائع المسافرين إلى مدينة تعز والخروج منها عبر طريق (الكمب ـ الحوبان)، التي تم فتحها اليوم بعد تسع سنوات من الحصار الذي تفرضه مليشيا الحوثي على مركز المحافظة.



وقال مراسل "يمن شباب"، إن عدداً من السيارات وصلت إلى مدينة تعز عبر الطريق المعلن فتحه اليوم، في المقابل خرجت عدة سيارات لمواطنين من المدينة باتجاه الحوبان، فيما تتهيأ سيارات الأجرة لتسيير أولى سفرياتها من وإلى المدينة.



وأوضح أن عملية تنقل المسافرين عبر المركبات تمت على إثر تفاهمات جرى الاتفاق حولها بين الحكومة ومليشيا الحوثي.



وفي وقت سابق، أوقفت الجهات الحكومية تدفق المسافرين المشاة والقادمين على الدراجات النارية من مناطق سيطرة الحوثيين، جراء نقض الحوثيين آلية التنقل التي تقصر عملية دخول وخروج المواطنين في مرحلتها الأولى عبر السيارات.



في الأثناء حذّر مرصد حقوقي يمني من مخاطر الألغام أثناء تنقل المسافرين من وإلى مدينة تعز عبر طريق الحوبان التي أعلن فتحها اليوم.



وقال المرصد اليمني للألغام في بيان على منصة إكس، إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بينهم المصور (عمار السامعي)، بانفجار لغم بـ(شيول) أثناء رفع الحواجز في طريق الحوبان المدينة تعز.



وأضاف: "نناشد المسافرين بأخذ كامل الحيطة والحذر من الألغام والذخائر، وعدم القيادة خارج الطريق الرئيس فالمنطقة المحيطة ملوثة بشكل كبير".



وكانت اللجنة الحكومية قد أعلنت صباح اليوم عن فتح طريق (الكمب ـ جولة القصر) من جهة المدينة وجاهزية الطريق لاستقبال وتوديع المسافرين.

