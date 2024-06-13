شكرا لبحثكم عن خبر ضرب واختطاف الإعلامي صالح العبيدي والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر ان مسلحين يرتدون بزات عسكرية اقدموا على اختطاف الاعلامي والمصور المعروف صالح العبيدي بالعاصمة عدن .
وقال شقيقه محمد العبيدي في تصريحات صحفية ان مسلحين يرتدون بزات عسكرية وعلى متن طقم عسكرية اختطفوا شقيقه من جولة السفينة بالشيخ عثمان حيث كان برفقة ابنه الصغير واثنين من زملائه، وتم احتجاز العبيدي برفقة أخيه خلدون.
واشار الى أن صالح العبيدي، تعرض للضرب المبرح وتكسير كاميرات المراقبة ونقل الى جهة يعتقد أنها ادارة أمن دار سعد حسب تصريحات شقيقه
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