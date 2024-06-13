شكرا لبحثكم عن خبر نقابة الصحفيين الجنوبيين تدين اعتقال العبيدي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين بيانا حول حادثة اعتقال جريح الحرب المصور الصحفي صالح العبيدي جاء فيه :

"تتابع نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين حادثة اعتقال جريح الحرب المصور الصحفي صالح العبيدي الذي تم اعتقاله صباح اليوم الخميس الموافق 13 يونيو 2024م برفقة ولده الصغير بجولة السفينة بمنطقة دار سعد من قبل قوة أمنية تابعة لادارة امن عدن

ونحن في نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين ندين ونستنكر بشدة ما تعرض له الزميل صالح العبيدي من اعتداء واعتقال يعد انتهاك لحقوق الصحافيين العاملين في مجال الإعلام.

وتطالب النقابة ادارة امن عدن بالإفراج الفوري عن المصور الصحفي صالح العبيدي او نشر نتائج التحقيقات ان ثبت تورطه بأي شيء يمس سلطة القانون وعليه تحمل نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين ادارة امن عدن المسؤولية الكاملة عن اي انتهاكات طالت او ستطال صالح العبيدي او اي صحفي في العاصمة عدن".