شكرا لبحثكم عن خبر وزير المالية يثمن الدعم السعودي السخي للموازنة العامة ومنحة الوقود والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

ثمن معالي وزير المالية الاستاذ سالم صالح بن بريك، الدعم السعودي السخي والمستمر لليمن، والمتمثل في تقديم دعم مالي جديد للموازنة العامة ومنحة المشتقات النفطية.

وأكد وزير المالية ‏ان هذا الدعم السخي للموازنة العامة يأتي في وقت حساس للغاية، وسيسهم في الدفع قدما ببرنامج الإصلاحات المالية والإدارية الذي تنتهجه الحكومة، بالإضافة إلى استقرار العملة المحلية ووفاء الحكومة بالتزاماتها الحتمية من خلال انتظام دفع المرتبات وتوفير الخدمات وفي مقدمتها المشتقات النفطية لمحطات توليد الكهرباء في العاصمة عدن والمحافظات المحررة.

وعبر الوزير بن بريك عن خالص الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية على دعمهم المستمر، والذي يأتي تواصلا للمواقف الاخوية للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا إلى جانب الشعب اليمني.

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