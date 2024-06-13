"يمن شباب" تستنكر محاولة مدير مديرية الشمايتين تحويل قضية عامة إلى خلاف شخصي والتحريض على القناة

المنامة - ياسر ابراهيم - استنكرت قناة يمن شباب الفضائية، اليوم الخميس، محاولة مدير مديرية الشمايتين عبدالعزيز الشيباني تحويل قضية عامة إلى خلافات شخصية لإفقادها بعدها الحقيقي في تقييم أدائه كمسؤول حكومي.



جاء ذلك، في توضيح صادر عن القناة ردا على بيان لمدير مديرية الشمايتين عبدالعزيز الشيباني على خلفية تناولها احتجاجا شعبيا رافضا لاستغلاله منصبه وإمكانيات الدولة لتحقيق مصالح نفعية خاصة، في الوقت الذي يتجاهل فتوى مكتب الشؤون القانونية بالمحافظة وتوجيهات المحافظ نبيل شمسان بفتح طريق "المقلاع – القحفة" بعزلة القريشة والتي تخدم قرى كاملة.



وعبرت القناة عن أسفها للأسلوب المبتذل الذي أظهره الشيباني ضد تغطيتها لأداء موظف حكومي مؤكدة أنها وسيلة إعلامية مستقلة تعمل بمعايير مهنية صارمة وتلتزم بمصالح الناس وخدمة الصالح العام من خلال كشف أي فساد أو اختلالات تمارسه أي جهة كانت.



وأشارت إلى أنها لا تستهدف مسؤولا لشخصه ما لم يكن مخالفا للقانون ولالتزاماته الوظيفية، مؤكدة أن بيان الشيباني استعرض قضية الطريق بطريقة كاذبة لإثارة الشارع ضد القناة ورئيسها.



ونوهت القناة بأنها لم تتناول جميع شكاوى المواطنين سابقا ضد مدير مديرية الشمايتين، وقضايا فساد أخرى منها إقحام نفسه في مشروع مياه "سخية-دبع"، وتوجيهاته في تحويل مسار مجاري الصرف الصحي بمدينة التربة إلى "وادي أديم" مخالفا للمخطط الرسمي، وأيضاً قيامه بسجن مدير فرع المالية بالمديرية بشكل تعسفي.



وقالت إدارة القناة إن المزاعم الكيدية التي تضمنها بيان الشيباني ضدها تعد طريقة مألوفة لإرهاب وسيلة إعلامية ولمنعها من القيام بدورها الوطني ومحاولة فاشلة لصرف الأنظار عن تلك الأوضاع المزرية التي تمر بها المديرية، وعن الفساد الإداري والمالي والقانوني المستشري في أروقتها على نطاق واسع.



وكان مدير مديرية الشمايتين بتعز عبدالعزيز الشيباني، شن هجوما على قناة يمن شباب ورئيسها على خلفية تناول القناة قضية فساد مستغلا منصبه لتحقيق مصالح شخصية.



وقال الشيباني في بيان إن القناة لم تنشر أي إثباتات تؤكد اتهاماتها بشأن اعتداءاته المتكررة على ممتلكات وأراضي المواطنين، في الوقت الذي نشرت القناة شكاوى المواطنين ووثائق تؤكد الاتهامات إضافة إلى توجيهات قيادة السلطة المحلية بتعز بشأنها والتي رفض مدير المديرية تنفيذها.



كما تضمن بيان الشيباني اتهام رئيس القناة باستهداف السلطة المحلية بشكل ممنهج وممارسة أعمال البلطجة، وهى محاولة من الشيباني لاستغلال منصبه مجددا لإسكات وترهيب وسائل الإعلام مع تجاهل القضية الأساسية واحتجاجات ومطالب المواطنين.



نص بيان قناة "يمن شباب":



تابعنا في قناة يمن شباب الفضائية ما أسمي "البيان التوضيحي" الصادر عن السلطة المحلية بمديرية الشمايتين ومديرها عبد العزيز الشيباني، والذي تضمن الكثير من المزاعم والتلفيقات التي نؤكد أن لا أساس لها من الصحة، في محاولة منه كعادته في تحويل القضايا العامة إلى خلافات شخصية لافقادها البعد الحقيقي في تقييم ادائه كمسئول حكومي وظهر ذلك بوضوح من خلال تعمده مهاجمة قناة يمن شباب ورئيسها الدكتور وسيم القرشي دون أي أدلة بسبب انحياز القناة لمشاكل الناس وهمومهم، وتغطيتها الصحفية للاختلالات القائمة في المديرية..



وللتوضيح؛ تؤكد القناة على الحقائق التالية: -



- إن قناة "يمن شباب الفضائية" هي وسيلة إعلامية مستقلة تلتزم معايير مهنية صارمة في تحقيق أهدافها، تلتزم بمصالح الناس وخدمة الصالح العام، من خلال كشف الفساد والاختلالات القائمة من أي جهة كانت. ولا تستهدف شخصا بعينه، أو مسئولا في السلطة المحلية بشخصه، مالم يكن مخالفا للقانون والأعراف العامة، أو ينتهك حقوق المواطنين ويمس مصالحهم ، و تؤكد القناة بشدة انها لم و لن تكون طرفا مباشرا في أي نزاع قائم، كما زعم مدير المديرية في محاولته لتمييع تسليط القناة على ممارساته.



‎- ولتوضيح ما حدث تؤكد القناة على أنها على مدى سنوات تلقت شكاوي لا حصر لها عن انحدار مستوى المديرية ومدينة التربة الى وضع متردي غير مسبوق في الخدمات المقدمة للمواطنين والنظافة والتخطيط بما لا يليق بالمديرية ، واثناء مراقبتنا لما يفترض على مدير المديرية للقيام بمهامه في اصلاح احوال المديرية نتفاجأ بتلقي القناة شكاوى تتعلق بتجاوزات مالية وقانونية لمدير الشمايتين تزيد من وضع المديرية المتردي ، وتعامله باستعلاء مع المواطنين وبازدواجية معايير واضحة ومعيبة، استفزت مشاعرهم في عدد من القضايا التي اطلعت عليها القناة.



‎وقد كانت احداها قضية الطريق التي ذكرها بيان المديرية بطريقة كاذبة لاثارة الشارع ضد القناة ورئيسها حيث كانت شكوى المواطنين تتعلق بقيام مدير المديريه باستخدام كل إمكانيات الدولة وانزال العديد من الاطقم العسكرية لأجل فتح طريق (كان قد تم اغلاقها من بعض المواطنين" احتجاجا منهم على ازدواجية مدير المديرية الذي فتح هذه الطريق بالقوة كون المستفيد منها منزل واحد فقط يملكه احد المقربين منه والذي يحقق له مصالح نفعية بحسب تعبير المواطنين .



‎- وبالمقابل دعم مدير المديرية اغلاق طريق "المقلاع- القحفة" بعزلة القريشة والتي تخدم قرى كاملة . ولم يحرك عسكري واحد لفتحها حتى الآن بسبب ان الذي اغلقها مرتبط بمصالح نفعية معه بحسب شكوى المواطنين مع العلم انه بخصوص هذه الطريق تلقى العديد من التوجيهات المتعاقبة الصادرة من عدد من مؤسسات ومكاتب الدولة المعنية بالمحافظة، بما في ذلك توجيهات محافظ المحافظة نبيل شمسان، والتي جاءت عطفا على فتوى مكتب الشئون القانونية بالمحافظة، بإلزامه على سرعة إزالة هذا الاغلاق ، وقد أصدر مدير المديرية نفسه قرارا، بتاريخ 19 أكتوبر 2021، بإزالتها وفتح الطريق، لكنه وبعد مرور زهاء ثلاث سنوات لم يتخذ اي اجراء حقيقي لفتحها كما فعل مع الطريق الاخرى التي يستفيد منها شخص واحد مقرب منه. (تؤكد القناة امتلاكها كل الوثائق اللازمة التي تثبت تلك الحقائق).



‎وبناء على هذه الازدواجية الواضحة تواصل رئيس القناة، الدكتور وسيم القرشي بشكل شخصي مع مدير المديرية عبد العزيز الشيباني، (والذي تربطه به علاقة شخصية قوية، تدحض ادعاءات بيان المديرية بوجود أي خلافات شخصية )، وخلال هذا التواصل أكد رئيس القناة على دعمه الكامل لجهود الدولة في فتح كافة الطرقات المغلقة لجميع الناس دون تمييز أو استثناء وكان طلبه لمدير المديرية ناصحا له بفتح الطريق الاخرى تجنبا لاستفزاز مشاعر المواطنين بهذه الازدواجية وليس لدعم اغلاق الطريق كما ذكر البيان الكاذب.



- ومع تأكيد القناة ورئيسها مجددا دعمهم الكامل للعمل المتضامن بين المواطنين والدولة لفتح كافة الطرقات دون تمييز لطريق دون أخرى، وبعيدا عن تسخيرها وفق المصالح الشخصية لاي احد ولو كان مدير المديرية ، تنوه القناة إلى أنها وبعد التواصل الشخصي وتجاهل مدير المديرية لاهمية فتح الطريق الاخرى لجأت إلى ممارسة عملها بمهنية، بناء على تلك الشكاوى التي تلقتها من المواطنين، الأمر الذي أثار غضب وحنق مدير المديرية، والذي بدلا من القيام بواجبه الوظيفي إزاء هذه المسألة المعلقة منذ سنوات، لجأ إلى مهاجمة القناة وتلفيق تلك الاتهامات الكيدية لإدارتها، في محاولة مكشوفة لتشويه سمعتها بهدف عزلها عن المجتمع المدني الذي يشكل محور اهتمامها وتمييع المشكلة الاصلية المتعلقة باحدى ممارسات فساد مدير المديرية.



وفي هذا المقام، تنوه القناة إلى أن هذه الشكوى لم تكن الاولى فقد تلقت ايضا العديد من شكاوى المواطنين ضد مدير الشمايتين، ليس فقط ما يتعلق بأوضاع المديرية المزرية في كافة النواحي، بل وأيضا في استغلال السلطات والنفوذ، الذي وصل حد فرض مدير المديرية تدخلاته غير القانونية في أعمال مكاتب حكومية أخرى، بالمخالفة للقوانين واللوائح الناظمة، نذكر منها: -

‎- اقحام نفسه في مشروع مياه سخية- دبع. حيث وصفت فتوى قانونية سابقة، صادرة عن مكتب الشئون القانونية بالمحافظة بهذا الخصوص، ما قام به مدير المديرية في هذا المشروع بأنه "عمل مشين" و"تدخل سافر" في اختصاص مكتب الشئون الاجتماعية والعمل.



‎- توجيهاته في تحويل مسار مجاري الصرف الصحي في مدينة "التربة" إلى "وادي أديم"، مخالفا بذلك مخطط المشروع المدعوم من إحدى المنظمات الدولية. الأمر الذي تضررت منه مصالح المواطنين الساكنين في الوادي، وتسبب في تخريب الاراضي الزراعيه ومياه الشرب و انتشار العديد من الأمراض..



‎- وأخيرا، وليس بآخر: قيامه مؤخرا بسجن مدير فرع المالية في المديرية،"بشكل تعسفي"، بعد منعه من مزاولة عمله وذلك في سجن خاص به لم يسبقه اليه احد منذ سقوط الامامة ، بحسب بيان صادر عن المعتصمين من موظفي مكتب المالية بتعز بتاريخ 30 مايو 2024..



وبناء على ما سبق؛ فإن قناة يمن شباب تؤكد على الآتي: -



‎- أولا: ترى إدارة القناة أن تلك المزاعم الكيدية، التي تضمنها بيان مدير مديرية الشمايتين ضدها، إنما هي طريقة مقصودة لارهاب وسيلة اعلامية لمنعها من القيام بدورها الوطني ومحاولة فاشلة لصرف الأنظار عن تلك الأوضاع المزرية التي تمر بها المديرية، والفساد الإداري والقانوني المستشري الممارس في أروقتها على نطاق واسع،.



‎- ثانيا: إن إدارة قناة يمن شباب تؤكد لن تنجر الى محاولات مدير مديرية الشمايتين الى تحويل قضايا المديرية الى خلافات شخصية ولن تدخل بخلافات ثنائية مع المديرية لا بشخوصها ولا بالمؤسسة لكن ذلك لن يثنيها ايضا عن مواصلة مهامها الوطنية في فتح ملفات الفساد والانتهاكات الجسيمة المخالفة للقانون. وبمهنية عالية، ملتزمة بالقانون وبرسالتها الاعلامية بما في ذلك إتاحتها حق الرد القانوني، لكل من لديه اعتراض على ما تقوم به القناة من فضح وكشف اي فساد ينسب اليه ، طالما التزم المتضرر بالعرف الصحفي في هذا الجانب دون تزوير أو تجريح. ما لم فعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء عملا بموجب قانون الصحافة والنشر اليمني.



‎- ثالثا: ولمواجهة محاولات مدير المديرية بتغطية ممارساته عبر افتعال مشاكل شخصية مع كل من ينتقده قررت ادارة القناة اتخاذ الخطوات التالية:

‎رفع مذكرة رسمية إلى كل من: رئيس الجمهورية الدكتور رشاد العليمي، وأخرى إلى محافظ المحافظة الأستاذ نبيل شمسان، للمطالبة بتشكيل لجنة للنزول الميداني للاطلاع على اوضاع المديرية وتقصي الحقائق، فيما يتعلق اولا بدور مدير المديرية في ما وصلت اليه المديرية والتحقيق في ممارسات مدير المديرية التي يعتبرها المواطنون مخالفة للقانون، أو متعارضة مع الصالح العام، والتأكد من شبهة واستغلال السلطة لتحقيق مصالحه الشخصية وستقوم القناة بنشر نتائج هذه الزيارة مهما كانت.



٢- تشكيل لجنة حقوقية من محامين متخصصين للنزول والاستماع إلى مشاكل المواطنين وقضاياهم في المديرية، للخروج بتقرير متكامل سيتم رفعه للجهات العليا ونشره للرأي العام إذا لزم ذلك.



‎- اخيرا : ومع جهود القناة على التأكد من تطبيق القانون، فيما يتعلق بإيقاف أي مسئول فاسد لايقوم بواجباته ويستخدم نفوذه وسلطاته القانونية في سبيل الإخلال بالمصلحة الوطنية، والسلم الاجتماعي، فإن القناة تشدد على احتفاظها بحقها القانوني في اللجوء إلى القضاء ضد من يتجاوز العرف القانوني والاعلامي في التعاطي مع ما تنشره وذلك في المكان والزمان المناسبين.



صادر عن مكتب قناة "يمن شباب" الفضائية- تعز

بتاريخ 13 يونيو 2024

