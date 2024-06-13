هيئة بحرية بريطانية: تعرض سفينة تجارية لهجوم شمال غربي الحُديدة باليمن

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الخميس، إنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينة تجارية لهجوم على بُعد 98 ميلا بحريا شرق عدن باليمن.



وبحسب المصدر ذاته، فقد أبلغ ربان عن انفجار بالقرب من سفينته التي سبق أن ورد نبأ عن تعرضها لحادث على مسافة 82 ميلا بحريا شمال غربي الحديدة اليمنية.



ولم تسجل أي أضرار بالسفينة، كما تم الإبلاغ عن سلامة جميع أفراد الطاقم، وأن السفينة تتجه إلى ميناء التوقف التالي.



وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قالت سابقا إنها تلقت تقريرا عن واقعة على بُعد 82 ميلا بحريا شمال غربي الحديدة باليمن.



وأضافت الهيئة أن ضابط أمن السفينة -التي لم تذكر اسمها- أفاد بتعرض السفينة لمقذوفين مجهولين، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء.



ومن جهة أخرى، أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" عن نجاحها في تدمير 3 منصات إطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.



بدورها، أعلنت جماعة الحوثي، الخميس، أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا غارتين في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن.



وقالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، في خبر عاجل مقتضب إن "العدوان الأميركي البريطاني استهدف بغارتين مديرية الصليف في محافظة الحديدة".



و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي للشهر التاسع، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن تابعة لإسرائيل في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.



ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن.



المصدر : وكالات

