مأرب.. وقفة لنساء اليمن تندّد باستمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - نظم المئات من نساء اليمن اليوم الأربعاء وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في مدينة مأرب (شمالي شرق اليمن)، تضامنًا ونددت باستمرار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وندد البيان الصادر عن الوقفة بممارسات الاحتلال الإسرائيلي الوحشية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وإمعانه في القتل والدمار، واستهداف المدنيين من النساء والأطفال والمساجد والملاجئ والمستشفيات والمدارس.

وطالبت النساء بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية بحق أبناء قطاع غزّة. ودعت أحرار العالم إلى التدخل لوقف هذه الحرب المدمّرة وإنهاء الحصار والتجويع وإغاثة سكان القطاع.

وأشادت الوقفة النسوية بثبات أبناء غزة وشموخهم وتضحياتهم الكبيرة في وجه الصلف الإسرائيلي. مشيدات بالمرأة الفلسطينية وبالأخص نساء غزة اللواتي علمن العالم كله كيف يكون الصبر والثبات.