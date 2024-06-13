السلطات الإريترية تفرج عن أكثر من 60 صيادًا يمنيًا بعد أشهر من احتجازهم

المنامة - ياسر ابراهيم - أفرجت السلطات الإريترية، اليوم الخميس، عن 62 صيادًا يمنيًا، بعد أشهر من اعتقالهم، وسلبهم أدوات الصيد الخاصة بهم.

وأفادت مصادر إعلامية، بوصول الصيادين إلى مركز الإنزال السمكي في ميناء المخا التابع لمحافظة تعز.

وقال الصيادون، إنهم تعرضوا للتعذيب النفسي والجسدي أثناء احتجازهم من قبل السلطات الإريترية، مؤكدين أنهم صادرت قواربهم ومعدات الصيد الخاصة بهم، وفقا للمصادر.

ودعا الصيادون المفرج عنهم حكومة المعترف بها إلى وضع حد لانتهاكات البحرية الإريترية المتكررة ضد الصيادين اليمنيين.

وبشكل متكرر، يتعرض الصيادين اليمنيين لانتهاكات متواصلة من قبل السلطات الإريترية، وتنهب ممتلكاتهم وأدواتهم التي يصطادون بها. وذلك بحجة اقترابهم من المياه الإقليمية التابعة لها.