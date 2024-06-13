واشنطن تعلن استهداف الحوثيين سفينة في خليج عدن وإصابة عدد من البحارة بجروح خطيرة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، استهداف جماعة الحوثي سفينة تجارية في خليج عدن بصاروخي كروز، وإصابة أحد البحارة بجروح خطيرة، واندلاع حريق على متن السفينة.

وقال القيادة الأمريكية في بيان لها على صفحتها في منصة "إكس"، إن "الحوثيين المدعومين من إيران أطلقوا اليوم، صاروخي كروز مضادين للسفن في خليج عدن".

وأكدت القيادة الأمريكية، إن الصاروخين "أصابا سفينة أم/في فيربينا، وهي ناقلة بضائع ضخمة مملوكة لأوكرانيا وترفع علم بالاو وتديرها بولندا"، مشيرة إلى أن "السفينة رست مؤخراً في ماليزيا، وكانت في طريقها إلى إيطاليا حاملة مواد بناء خشبية".

وأضاف بيان القيادة الأمريكية، أن "السفينة أم/في فيربينا أبلغت عن وقوع أضرار وحرائق على متنها حيث يواصل الطاقم مكافحة الحريق"، مؤكدة "إصابة بحار مدني بجروح خطيرة خلال هذا الهجوم".

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية، إلى أن طائرة من طراز (سي جي 58) تابعة للمدمرة يو أس أي فلبين سي قامت بإجلاء طبي للبحار المصاب إلى سفينة قوة شريكة قريبة من الموقع لتلقي الرعاية الطبية.

وأكدت واشنطن أن "هذا السلوك المتهور المستمر من قبل الحوثيين المدعومين من إيران يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرض حياة البحارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن للخطر".

وأضافت، "يدعي الحوثيون أنهم يتصرفون نيابة عن الفلسطينيين في غزة، ومع ذلك فهم يستهدفون ويهددون حياة مواطني الدول الثالثة الذين لا علاقة لهم بالنزاع في غزة".

وقالت "إن التهديد المستمر الذي يسببه الحوثيون لأمكانية العبور الآمن في المنطقة يجعل من الصعب تقديم المساعدة الحيوية لشعب اليمن وكذلك لقطاع غزة". مؤكدة أنها "ستواصل العمل مع الشركاء لمحاسبة الحوثيين وتقويض قدراتهم العسكرية". وفقا للبيان.