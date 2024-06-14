عضو مجلس القيادة عبدالله العليمي: فتح الطريق انتصار للمجتمع الحي والمقاوم بتعز

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي، أن فتح طريق تعز الحوبان بعد تسع سنوات، انتصار للمجتمع الحي والمقاوم في المحافظة، إضافة إلى الجهود الدولية والمحلية والعوامل التي أدت إلى كسر الحصار الحوثي.

وقال العليمي في تغريدة على منصة "إكس" إن "تعز عانت طويلاً من الحصار الحوثي.. ما تزال صور اسطوانات الأكسجين على ظهور الحمير في الجبال، والأطفال المخنوقين في المستشفيات ومئات الحوادث في طرق وعرة حاضرة في أذهان الناس وسوف تدون في سجلات التاريخ كأحد شواهد الخزي لهذه المليشيا".

وأكد أن "إغلاق الطرقات جريمة حوثية منذ يومها الأول وحتى لحظتها الأخيرة".

وحيّا العليمي "كل الجهود التي بذلت من الجميع بما فيها تلك التي رفضها الحوثي مرارًا دون إبداء أي مبرر منطقي طوال كل هذه السنين".

وأشار إلى أن المدينة العظيمة وحصارها المستمر "سيظل وصمة عار في جبين المعتدين وسيبقى صمودها الأسطوري درسا لكل الأجيال".

يأتي هذا بعد ساعات من فتح طريق الكنب - الحوبان، بشكل متزامن من جانب القوات الحكومية ومليشيا الحوثي بعد 9 سنوات من الحصار الحوثي على المدينة.