شبوة.. إصابة ثلاثة ضباط إماراتيين بحادث مروري مروع في مديرية "حبان"

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب ثلاثة ضباط إماراتيين، إثر حادث مروري مروع، يوم الخميس، في مديرية حبان جنوبي محافظة شبوة، شرقي البلاد.

وذكرت مصادر إعلامية، أن ثلاثة ضباط إماراتيين أصيبوا بإصابات بليغة، إثر تعرضهم لحادث مروري بعد تصادم سيارتين تابعة لهم، أثناء ذهابهم من منشأة بالحاف التي تتخذ القوة الإمارات منها مقراً لها، إلى معسكر مرة بمدينة عتق.

وحسب المصدر، فإن الجرحى تم إسعافهم الى مستشفى الهيئة وسط مدينة عتق، مركز المحافظة، فيما فرضت إجراءات أمنية مشددة أغلق على إثرها المستشفى ومنع الدخول اليه من قبل قوات دفاع شبوة، المدعومة إماراتياً والتي تتولى حراسة المشفى.

يشار إلى أن القوات الإماراتية تسيطر على منشأة بالحاف الغازية منذ العام 2017 ومنعت القوات الحكومية من تصدير الغاز من المنشأة.