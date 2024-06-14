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السعودية تعلن تحويل الدفعة الثالثة من المنحة المالية إلى البنك المركزي اليمني

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المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت المملكة العربية ، الجمعة، تحويل الدفعة الثالثة من المنحة المالية لدعم عجز الموازنة للحكومة اليمنية.
 
جاء ذلك في تغريدة عبر منصة "إكس" للسفير السعودي محمد آل جابر".
 
وقال آل جابر:"بتوجيهات من خادم الحرمين وولي العهد، واستمرارا لدعم الأشقاء في اليمن فقد تم تحولي الدفعة الثالثة من منحة المملكة لدعم معالجة عجز الموازنة للحكومة اليمنية إلى البنك المركزي اليمني في عدن".
 
وأوضح أن هذه المبالغ مخصصة "لدعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن، والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق في جميع المحافظات اليمنية".
 
وأمس الخميس قال رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي عبر منصة "إكس"، إن" السعودية كانت اليوم عند وعدها وموعدها بإيداع دفعة جديدة من منحتها السخية للموازنة العامة التي سيكون لها أبلغ الأثر في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية".
 
من جهته، قال رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، إن هذا الدعم سيمكن الحكومة اليمنية من دفع مرتبات موظفي الدولة وتحسين خدمات الكهرباء وإيقاف التدهور في أسعار العملة، كما سيمكنها من المضي بإصرار في برنامج الإصلاح المالي والإداري.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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