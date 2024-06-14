وكالات الإغاثة الدولية: الاعتقالات الحوثية لموظفينا غير مسبوقة على مستوى العالم وتعيق أعمالنا في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - طالب رؤساء الكيانات المتأثرة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين المحتجزين في اليمن من قبل ميليشيات الحوثي التي اسمتها بـ "سلطات الأمر الواقع الحوثية". بحسب بيان مشترك صادر الخميس عن رؤوساء تسع منظمات دولية.

وجاء في مقدمة البيان: "نحن، رؤساء الكيانات المتأثرة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين المحتجزين في اليمن من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية".

واضاف: "يساورنا قلق بالغ إزاء احتجاز سلطات الأمر الواقع الحوثية مؤخرًا لـ17 موظفًا في منظماتنا [كيانات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية] والعديد من الأشخاص الآخرين المرتبطين بمنظمات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، وغيرها من المنظمات التي تدعم أنشطة العمل الإنساني".



وإذ أعتبر البيان أن "عمليات الاحتجاز هذه غير مسبوقة، ليس فقط في اليمن ولكن على مستوى العالم"، حذر بأنها "تعيق بشكل مباشر قدرتنا على الوصول إلى الأشخاص الأشد ضعفًا في اليمن، من بينهم 18.2 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية".



وتابع: "نطالب سلطات الأمر الواقع بتأكيد وتحديد مكان وجود المحتجزين وظروف احتجازهم، بالإضافة إلى الوصول العاجل إليهم".



وذّكَّرت المنظمات في بيانها ميليشيا الحوثي بمخالفاتها لنصوص القوانين الدولية، قائلة "ويحظر القانون الدولي سلب الحرية تعسفًا"، مضيفة: "كما يُلزم القانون الدولي الإنساني جميع أطراف النزاع المسلح باحترام وحماية العاملين في المجال الإنساني، من بين ذلك الحماية من المضايقات، وسوء المعاملة، والاعتقال أو الاحتجاز غير القانوني".



وأختتم البيان بالتشديد على أنه "يجب أن يتوقف استهداف العاملين في المجالات الإنسانية وحقوق الإنسان والتنمية في اليمن. كما يجب الإفراج عن جميع المحتجزين فورًا".

الموقعون على البيان:

- أخيم شتاينر: مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

- أميتاب بيهار: المدير التنفيذي (المؤقت) لمنظمة أوكسفام الدولية.

- أودري أزولاي: المديرة العامة لليونسكو.

- كاثرين راسل: المديرة التنفيذية لليونيسف.

- سيندي ماكين: المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي.

- إنغر أشينغ: الرئيس التنفيذي لمنظمة رعاية الأطفال الدولية.

- ميشيل نان: الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة كير.

- تيدروس أدهانوم غيبريسوس: المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.

- فولكر تورك: مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان لدى مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

