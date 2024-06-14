عدن.. مدير شرطة السير يوجّه بتنفيذ الخطط المرورية لعيد الأضحى المبارك

المنامة - ياسر ابراهيم - وجّه مدير عام شرطة السير بالجمهورية اللواء "عمر بامشموس"، مدراء فروع شرطة السير بالمحافظات، بتنفيذ الخطط المرورية في فترة إجازة عيد الاضحى المبارك، من أجل سلامة مستخدمي الطرقات، وضبط الحركة المروية وانسيابها، وتلافي الاختناقات والمخالفات.

وحسب وكالة سبأ، فقد أشاد بامشموس، بجهود ودور منتسبي شرطة السير في الحد من الحوادث والمخالفات والاختناقات المرورية خلال الفترة الماضية التي ترافقت مع فعاليات التوعية المرورية والتي شاركت فيها وسائل الإعلام، ومكاتب التربية والتعليم، والاوقاف الإرشاد، ومنظمات المجتمع المدني، والتي كان لها أثراً كبيراً في الحد من المشاكل المرورية.

ودعا مدير عام شرطة السير، مستخدمي الطرق التعاون مع رجال المرور بالالتزام بقوانين وقواعد وآداب السير والسلامة المرورية، حفاظاً على الأرواح والممتلكات، وتجنباً للمآسي والمهالك والتجارب القاسية.

وأكد أن الحوادث المرورية هي مخالفات وتجاوزات للقوانين المرورية، وقواعد وآداب السير وإهمال السلامة المرورية، وأشارت وتعليمات رجال المرور.

وأشار اللواء بامشموس، الى أن القانون وإجراءات شرطة السير تأتي حرصاً على سلامة مستخدمي الطريق، وسلامة وسلاسة العبور، وللحد من المخالفات والحوادث، وتجنيب المسافرين ومستخدمي الطريق ويلات الحوادث والكوارث المؤسفة وخاصة في مثل هذه المناسبات التي يحرص سائقي المركبات على سرعة الوصول متجاهلين أن سلامة وصولهم هي الغاية المثلى وليس للسرعة قيمة دون السلامة.

وتمنى اللواء بامشموس للجميع قضاء إجازة سعيدة وللمسافرين سلامة الوصول.