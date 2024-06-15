شبوة.. إصابة شخصين خلال اشتباكات بين مُسلّحين قبلييّن في مديرية "نصاب" 

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب شخصان، مساء الجمعة، خلال اندلاع اشتباكات بين مُسلّحين قبلييّن، بمحافظة شبوة الخاضعة لسيطرة تشكيلات عسكرية وأمنية مدعومة إماراتيًا، جنوب شرقي البلاد.

وذكر مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، أن اشتباكات مسلّحة، اندلعت مساء الجمعة، بين مسلحين من قبيلتي "همام" و"آل المعبسي"، في منطقة العوشة، بمديرية نصاب شمال شبوة.

وأكد المصدر، أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة شخصين من قبيلة المعبسي، جرى نقلهما إلى مدينة عتق مركز محافظة شبوة لتلقي العلاج.

وأشار المصدر إلى أن الاشتباكات التي استمرت حتى وقت متأخر من مساء الجمعة، ناتجة عن خلاف بين القبيلتين.

وبين فترة وأخرى، تندلع اشتباكات قبلية مسلحة في مختلف مديريات محافظة شبوة، أغلبها ناتجة عن ثارات قبلية، وسط غياب لسلطة الأمر الواقع في المحافظة.