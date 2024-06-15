السلطة المحلية في "تعز" تؤكد أن "طريق الستين - عصيفرة" مفتوح من جانبها

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت السلطة المحلية في مدينة تعز، أن طريق "عصيفرة - الستين" مفتوح من جانبها، وذلك بعد يومين افتتاح طريق "طريق الكمب - جولة القصر الحوبان"، التي تشهد ازدحامًا كبيرًا.

وقال محافظ تعز نبيل شمسان، في تدوينة على منصة إكس، إن "طريق عصيفرة - الستين مفتوح من قبلنا، ونطالب الحوثيين بفتح هذا الطريق لتسهيل مرور الشاحنات ونقل السلع و البضائع".

وأكد شمسان، أن "جميع الطرق الرئيسة مفتوحة من قبل السلطة الشرعية، مؤكدا على استعداده الكامل لتجهيزها واستقبال المواطنين في أي وقت تستجيب فيه مليشيا الحوثي لتخفيف حصارها على مدينة تعز".



وقالت مصادر في السلطة المحلية بتعز إنها ستبدأ السابعة والنصف صباح اليوم السبت بالتنسيق مع قيادة محور تعز العسكري، ولجنة التفاوض الحكومية بفتح طريق عصيفرة- الستين وإزالة الحواجز الترابية ومخلفات الحرب.

يأتي إعلان السلطة المحلية في تعز، بعد يومين من افتتاح طريق "جولة القصر - الكمب" المخصص للمسافرين والنقل الخفيف، والذي شهد ازدحاما كثيفا طوال اليومين الماضيين، وهي أول اول طريق رسمية يتم فتحها بعد تسع سنوات من الحصار.

وتفرض مليشيا الحوثي حصارا على مدينة تعز، منذ تسع سنوات، حيث عملت طوال تلك الفترة على منع المواطنين من التنقل من وإلى المحافظة، وأجبرتهم على المرور في طرق جبلية وعرة، تسببت في مئات الحوادث والوفيات، وكلفتهم الكثير من الخسائر البشرية والمادية.