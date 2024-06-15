الفريق الحكومي يجدد رفضه عقد أي مفاوضات قبل الإفراج عن قحطان

المنامة - ياسر ابراهيم - جدد الفريق الحكومي المفاوض رفضه عقد أي مفاوضات جديدة بشأن تبادل الأسرى والمختطفين قبل إفراج مليشيا الحوثي الانقلابية عن السياسي محمد قحطان.

وذكرت حقوقية، أن الفريق الحكومي الذي التقى فريق من مكتب المبعوث الأممي، ووفد من الصليب الأحمر جدد رفضه فكرة عقد مفاوضات جديدة نهاية يونيو الجاري حتى الإفراج عن قحطان،المشمول بالقرار الأممي ٢٢١٦.

وبحسب المصادر، فإن الفريق الحكومي أوضح للصليب الأحمر، ومكتب المبعوث الأممي أن الإفراج عن قحطان هو إختبار حقيقي لجدية الحوثيين في إنهاء ملف الأسرى والمختطفين، وفقا لمركز العاصمة الحقوقي.

وفي أبريل 2015 اختطفت مليشيا الحوثي الانقلابية السياسي اليمني محمد قحطان من منزله بصنعاء و اقتادته إلى جهة مجهولة، وترفض السماح له بالتواصل مع عائلته.