شاهد.. الحوثي يستغل الطرق المفتوحة في التقدم نحو تعز

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يزيد بن سلمان - شبوة - هذه الصورة اليوم على بعد أمتار من متارس الجيش الوطني،
مليشيات الح9ثي تستغل فتح طريق القصر وحركة الناس بين الحوبان والمدينة، وتستمر في حفر خنادق لمقاتليها على بعد أمتار من مواقع الجيش الوطني.
يستغل الحوثي الطريق الذي أصبح بمثابة حصانة، مما يمنع استهداف هذه الآليات التي لم تكن قادرة على حفر الخنادق قبل فتح الطريق.
تحاول المليشيات استفزاز الجيش ليقوم باستهداف هذه الآليات، مما سيوفر لها حجة لإغلاق الطريق.
لكن الجيش الوطني يغلب مصلحة المواطنين ولا يستهدف هذه الآليات.
لو قام الجيش باستهداف هذه الاستفزازات، سيقوم الحوثي بإغلاق الطريق ويلقي اللوم على الجيش الوطني.
عدم وجود وساطة حقيقية في فتح الطريق، وعدم وجود ضمانات أو اتفاقيات على عدم استحداث أعمال عسكرية في هذه المنطقة، جعل الحوثيين يقومون بأعمال لم يكونوا قادرين عليها قبل فتح الطريق.
من صفحة الإعلامي طه صالح في فيسبوك
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