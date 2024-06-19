شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. صحفي يكشف الطريقة التي يعبثون بها بتموينات المياه في العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ما يحدث يجب عدم السكوت عليه نحن في مديرية المعلا والتواهي نعاني من انعدام للمياه وحين يأتي دورنا للضخ لا يصل الماء إلى منازل المواطنين والأسباب مجهولة .

بدأنا البحث عن الأسباب وتبين ان ما يحدث هي أعمال مفتعله حيث يقوم مسؤولي الضخ بفتح الكاك المغذي للمعلا والتواهي نصف كما هو موضح في الصورة.

من المفترض أن يكون الوال الأزرق مفتوح إلى النهاية ولكن يتم فتح الكاك نص فقط ولا نعلم ماهي أسباب هذه الأعمال التي هدفها تضيق الخناق على المواطنين .

من هنا نناشد مدير مؤسسة المياه الأستاذ محمد باخبيرة بفتح تحقيق في الأمر.

ونناشد ايضا السلطة المحلية في مديرية المعلا بمتابعة الأمر مع مؤسسة المياه وتوضيح الأمر للمواطنين عن اسباب عدم فتح الكاك بشكل كامل حين يكون دورنا بالماء.

من حساب الصحفي حسين امين ابو احمد في فيسبوك