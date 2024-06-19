شكرا لبحثكم عن خبر اليمن تتسلم وثيقة الترتيبات الأولية لمكتب شؤون حجاج اليمن لموسم الحج القادم 1446هـ، والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شارك معالي وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور محمد بن عيضة شبيبة في الحفل الختامي “ختامه مسك” الذي نظمته وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، لتكريم الجهات المشاركة في موسم حج 1445هـ.

وتنظم الوزارة السعودية هذا الحفل السنوي للاحتفاء بشركاء منظومة الحج من الجهات المشاركة ومكاتب شؤون الحج من كافة الدول الإسلامية والمؤسسات الأهلية والمجتمعية.

وفي الحفل تسلم معالي وزير الأوقاف والإرشاد وثيقة الترتيبات الأولية لمكتب شؤون حجاج اليمن لموسم الحج القادم 1446هـ، فيما تستعد الوزارة بشكل مبكر لتقييم أداء فرق العمل ومستوى الخدمات المقدمة لحجاج بلادنا هذا الموسم، والبدء بالتحضير المبكر لموسم الحج القادم لضمان تحسين الجودة وتطوير مستوى الخدمات.

وتقدم معالي الوزير شبيبة بالتهنئة للأشقاء في المملكة بنجاح موسم الحج لهذا العام بكل يسر وطمأنينة، كما شكر الجهود التي بذلتها حكومة المملكة العربية السعودية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده رئيس مجلس الوزراء سمو الأمير محمد بن سلمان، وما توليه من اهتمام في خدمة ضيوف الرحمن، والعناية بهم منذ وصولهم إلى الديار المقدسة حتى عودتهم إلى ديارهم سالمين.