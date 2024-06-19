لحج.. اللواء الجبولي يشدد على رفع درجة اليقظة والبقاء في جاهزية عالية لمجابهة أي طارئ

المنامة - ياسر ابراهيم - شدد قائد محور طور الباحة قائد اللواء الرابع مشاة جبلي، اللواء الركن أبوبكر الجبولي، اليوم الأربعاء، على أهمية رفع درجة اليقظة والبقاء في حالة جاهزية عالية لمجابهة أي طارئ.

جاء ذلك خلال تفقده المواقع القتالية ومواقع المهام الميدانية في قطاع اللواء العاشر حماية طرق، ضمن الزيارات العيدية التي تنفذها قيادة المحور للمرابطين في الجبهات والمهام المشتركة تعز– لحج، وفق المركز الإعلامي للقوات المسلحة.



وأشاد اللواء الجبولي، بتضحيات الأبطال الجسيمة وصمودهم وتفانيهم في مهامهم الميدانية الذي قال إنها "تتضاعف وتتوسع مهاماً ومسؤولية في محيط الجبهات وخطوط التماس والمنافذ مع العدو.



وشدد على بذل مزيد من الجهود في ظل المتغيرات الميدانية الأخيرة التي أعقبت فتح بعض الطرقات بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة العدو في تعز وشمالي لحج.



كما أكّد الجبولي، أهمية الاستعداد ورفع درجة اليقظة والحذر والبقاء في حالة جاهزية عالية لمجابهة أي طارئ أو تحرك للعدو.



وفي السياق، نوّه اللواء الجبولي، إلى "قرار القيادة السياسية والعسكرية بإنشاء ودعم ألوية عسكرية لحماية الطرق، وتموضعها في الاتجاهات القتالية الرئيسية".



وأوضح أن هذه الألوية ومنها اللواء العاشر حماية طرق، لإسناد التشكيلات الأمنية المتخصصة بقوات ردع عسكرية، وأن تكون في حالة استعداد قتالي دائم للتصدي لمحاولات العدو اختراق خطوط التأمين المتقدمة في المحافظات والمناطق المحررة.

