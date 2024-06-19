حضرموت.. وفاة وإصابة ثلاثة مواطنين جراء انهيار منزل في المكلا

المنامة - ياسر ابراهيم - توفى مواطن، وأصيب اثنين آخرين، اليوم الأربعاء، جراء انهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق في حي السلام بالقرب من جامع عمر بمدينة المكلا محافظة حضرموت شرقي اليمن.



واطلع محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي، على عمليات الإنقاذ التي تنفذها قوات الدفاع المدني والأمن بمشاركة من مكتب الأشغال والمواطنين لإنقاذ من تبقى تحت الأنقاض.



وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، عن مدير الدفاع المدني بساحل حضرموت العقيد سعيد حاج بأن تم انتشال ثلاثة مواطنين واحد منهم توفي واثنين مصابين وحالتهم الصحية مستقرة ويتلقون العلاج في المستشفى فيما تبحث فرق الإنقاذ عن اثنين آخرين.



وحذرت إدارة أمن المكلا، المواطنين في المنازل المجاورة والمنازل القديمة بأخذ الحيطة والحذر، كما حذرت المواطنين من السكن في منازل قديمة حفاظًا على أرواحهم.



وأثنى المحافظ على التكافل الاجتماعي وحالة الترابط التي ظهر بها المواطنون الذين تواجدوا في موقع المنزل فور انهياره وساهموا بفعالية في عمليات الإنقاذ.



كما وجه محافظ حضرموت، إدارة أمن المكلا برفع تقرير متكامل عن الحادث وأسبابه، والحلول الناجعة لعدم تكرار مثل هذه الحوادث.

