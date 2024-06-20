تعز.. اشتباكات بين قوات تابعة لطارق صالح ومسلحين قبليين في الوازعية 

المنامة - ياسر ابراهيم - اندلعت اليوم الخميس، اشتباكات مسلحة بين تشكيلات مسلحة تابعة لعضو المجلس الرئاسي طارق صالح، ومسلحين قبلييّن، في مديرية الوازعية، غربي محافظة تعز (جنوب غرب اليمن).

وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، إن حملة أمنية تابعة لقوات ما تسمى بالمقاومة الوطنية خرجت إلى مركز مديرية الوازعية؛ لاستعادة ضابطين من قوات طارق صالح، اختطفتهم قبائل الوازعية أول أمس على خلفية اختطاف أحد أبناء المنطقة قبل أسبوعين.

وأضاف المصدر، أن اشتباكات اندلعت بين عناصر المقاومة الوطنية من جهة، ومسلحين محليين يقودهم الشيخ القبلي "أحمد سالم المشولي" (شقيق المختطف)، بالقرب من مركز مديرية الوازعية، مشيرا إلى أن الوضع ما يزال متوترا.

يشار إلى أن قوات طارق صالح، اختطفت "علي سالم حيدر المشولي" بتاريخ 3 يونيو الجاري من المخا، واقتادته إلى سجن الثاني من ديسمبر "ابو موسى الأشعري سابقاً"، وذلك على خلفية اتهامه بالانتماء لمليشيا الحوثي، وفقا للمصدر المحلي.