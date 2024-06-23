الحوثيون يعلنون استهدف سفينة للمرة الثانية في البحر الأحمر

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الحوثيون مساء اليوم الاحد، تنفيذ عمليتين ضد سفن، احداها استهدفت سفينة للمرة الثانية، وكانت أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إجلاء طاقم سفينة تجارية بعد إطلاق نداء استغاثة جراء تسرب مياه، قبالة ميناء نشطون شرقي اليمن.



وقال متحدث الحوثيين، - في بيان - أن قواتهم "نفذت عملية استهداف للمرة الثانية سفينة (Transworld Navigator) في البحر الأحمر وذلك بزورق مُسير ما أدى إلى إصابة السفينة إصابة مباشرة. وعملية أخرى استهداف سفينة (STOLT SEQUOIA) بعدد من الصواريخ في المحيط الهندي".



وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إجلاء طاقم سفينة تجارية على بعد 96 ميلا من ميناء "نشطون" شرق اليمن، بعد إطلاق نداء استغاثة عن "تسرب مياه لا يمكن احتواؤه إلى متن السفينة".



ولم تذكر الهيئة البريطانية هوية السُفن المستهدفة. وذكرت أن "أفراد طاقم السفينة اضطروا إلى تركها، وتم إجلاؤهم من قبل سفينة أخرى" وأوضحت أن "السفينة مازالت تطفو على السطح، والسلطات تحقق في الحادثة، وننصح السفن بتوخي الحذر أثناء العبور وإبلاغنا عن أي نشاط مشبوه".



ولم تتطرق الهيئة إلى تفاصيل حول ما إذا كانت هذه السفينة قد تعرضت لهجوم أدى إلى تسرب المياه، لكنها تحدثت في بيان صباح اليوم الأحد، عن هجوم بطائرة مسيرة أصاب سفينة تجارية، على بعد 65 ميلا بحريا غرب مدينة الحديدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر في اليمن.

وتصاعدت العمليات خلال الأيام الماضية في البحر الأحمر، ومنذ نوفمبر الماضي يشن الحوثيين، هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن قبالة سواحل اليمن، وتقول إنها مساندة للشعب الفلسطيني في غزة الذي يتعرض لحرب إبادة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وتنفذ الولايات المتحدة وبريطانيا تحالفاً منذ مطلع العام الجاري ضربات جوية في اليمن، تقول إنها تستهدف القدرات العسكرية للحوثيين، رداً على هجماتهم ضد سفن الشحن، قابلها الحوثيون بهجمات على السفن البحرية الأمريكية والبريطانية باعتبارها "أهدافاً عسكرية".

