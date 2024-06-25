إب..نافذ يعتدي على مقبرة في مديرية ذي السفال

المنامة - ياسر ابراهيم - اعتدى نافذ على إحدى المقابر في مديرية ذي السفال جنوب محافظة إب (وسط اليمن)، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، إن نافذاً محلياً يُدعى "عارف أحمد الشرعبي" قام بالاعتداء على مقبرة "عزان القديمة" في عزلة "خنوة" في الطريق الرابط بين مدينة القاعدة ومركز مديرية ذي السفال التي تحمل ذات الإسم، جنوب محافظة إب.



وأضافت المصادر أن الشرعبي استغل إجازة عيد الأضحى وشرع في بناء استحداثات داخل المقبرة لفرض أمر واقع.



واستنكر أهالي المنطقة عملية الإعتداء، وطالبوا الجهات المعنية في سلطات مليشيا الحوثي بسرعة وقف الاعتداءات وهدم الاستحداثات ومحاسبة المعتدي.



وتشهد مقابر محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، اعتداءات متكررة وعمليات سطو من قبل نافذين وقيادات في مليشيا الحوثي وعصابات حوثية متخصصة بنهب الأراضي في المحافظة.

