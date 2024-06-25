إصابة قيادي وجنديين من قوات الانتقالي في اشتباك مع مسلحين في أبين

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب قيادي وجنديان في قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الثلاثاء، في اشتباكات مع عناصر مسلحة في مديرية لودر بمحافظة أبين، جنوبي اليمن.



وقالت مصادر محلية، لـ"يمن شباب نت"، إن قائد تشكيل الحزام الأمني بالمنطقة الوسطى "محمد عبدالله صمقة"، أصيب في قدمه، إلى جانب أثنين جنود، خلال اشتباكات مع مسلحين أثناء مداهمة أحد المنازل في مدينة لودر.



وأضافت أن قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، تمكنت من إلقاء القبض على أثنين من المسلحين المطلوبين لديها بتهمة قتل أحد الجنود.



ووفقا للمصادر، فإن قوات الحزام الأمني نفذت حملة أمنية، نهار الثلاثاء، في مدينة لودر، على خلفية مقتل أحد جنودها ليلة أمس الاثنين في المنطقة.

