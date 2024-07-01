وساطة محلية تنجح في وقف اشتباكات بين مسلحين قبليين في شبوة

المنامة - ياسر ابراهيم - نجحت وساطة محلية، اليوم الاثنين، في وقف اشتباكات بين مسلحين قبليين في مديرية الصعيد بمحافظة شبوة (جنوب شرقي اليمن)، الخاضعة لسيطرة قوات المجلس الانتقالي.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن اشتباكات مسلحة اندلعت صباح الاثنين، بين "آل أحمد بن فريد"، و"آل أبو بكر بن فريد" اللذان ينتميان إلى قبيلة "آل فريد العوالق"، في مديرية الصعيد، على خلفية ثأر قبلي.



وأضاف، أن وساطة محلية نجحت في إيقاف الاشتباكات، بعد أن اندلعت مرة أخرى مساء اليوم، وأن الوساطة تواصل العمل خفض التوتر بين الطرفين.



وأشار المصدر إلى أن التشكيلات الأمنية والعسكرية (التابعة للمجلس الانتقالي)، لم تحر ساكنا حتى الآن.



والسبت الفائت، اندلعت اشتباكات بين مسلحين من قبيلة "آل ضيف الله"، وقبيلة "آل سحاق"، في منطقة آرة بمديرية عسيلان، أسفرت عن مقتل شخصين، وجرح ثلاثة آخرين.



وتشهد محافظة شبوة حالة من الفوضى الأمنية وصراعات قبلية، بشكل متواصل، أغلبها ناتجة عن ثارات قبلية، وسط غياب تام للأجهزة الأمنية والسلطة المحلية الممثلة بالمحافظ الموالي للإمارات عوض ابن الوزير.

