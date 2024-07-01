وقفة لأبناء ريمة للمطالبة بإطلاق السياسي محمد قحطان المختطف في سجون مليشيا الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - نفذ أبناء محافظة ريمة اليوم الإثنين وقفة تضامنية في مدينة مأرب للمطالبة بالإفراج عن السياسي محمد قحطان عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح وعضو مؤتمر الحوار الوطني الذي يقبع في سجون المليشيات الحوثية منذ أكثر من تسع سنوات؛ قبل الشروع في أي مفاوضات تناقش ملف الأسرى والمختطفين.



في الوقفة أدان أبناء ريمة استمرار مليشيا الحوثي في إخفاء قحطان ومنع أسرته من معرفة وضعه وزيارته، وثمنوا توجيه مجلس القيادة الرئاسي لفريق التفاوض بعدم إبرام أية صفة تبادل لا تشمل السياسي قحطان، ودعوا فريق التفاوض إلى الالتزام بتوجيهات الرئاسة.



ونوه الحاضرون في الوقفة إلى أن التفاوض بدون إطلاق قحطان هو مضيعة للوقت كون المليشيات الحوثية لم تلتزم بالقرار الأممي الذي ينص على إطلاقه ولم تقدم أي تأكيد عملي على جديتها في الجنوح للسلم والخضوع لمخرجات التفاوض ما يعكس عدم رغبتها في حلحلة أي ملفات أو تقديم تنازلات قد تنعكس إيجابا على الوضع المتردي الذي صنعته.



أكد بيان الوقفة على أن إخفاء السياسي محمد قحطان بعد جريمة منافية للقوانين ومخالفة للأخلاق والقيم الإنسانية كونه رجل مدني سلاحه الكلمة، داعيا الرئاسة والحكومة والأحزاب الوطنية إلى التعاطي مع قضية قحطان باعتبارها قضية وطنية وفاء لدوره الوطني وانتصارا لقيم العدالة.



كما شدد البيان على ضرورة إطلاق مليشيا الحوثي لكافة المختطفين والمخفيين قسرا، داعيا إلى توحيد الصف الوطني ضد المشروع السلالي الكهنوتي حتى استعادة الدولة وإنهاء سيطرة المليشيات.

