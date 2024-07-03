أكدت رفضها الكامل لقرار "بن ماضي".. وزارة الشباب والرياضة تدين اقتحام مكتبها في وادي حضرموت

المنامة - ياسر ابراهيم - أدانت وزارة الشباب والرياضة اليمنية، الأربعاء، التصرفات غير المسؤولة التي أقدمت عليها السلطات المحلية في محافظة حضرموت (مديريات صحراء ووادي حضرموت) المتمثلة باقتحام مكتب وزارة الشباب والرياضة.



وقالت الوزارة في بيان لها عبر موقعها الرسمي، إنه تم اقتحام المكاتب" بقوة السلاح لتمكين شخص تم تنصيبه مديرا لمكتب الوزارة بطريقة غير قانونية، ومنع المدير العام رياض بن صلاح الجهوري، المعين في المنصب بقرار من رئيس الحكومة من الدخول الى المكتب للقيام بوظيفته".



وأكدت الوزارة أنه ومن واقع مسؤولياتها فإنها تستغرب اقدام السلطة المحلية في حضرموت ممثلة بالمحافظ مبخوت بن ماضي، على تكليف مدير عام لمكتبها في الوادي والصحراء دون التنسيق والتشاور مع الوزارة.



كما أكدت أن ذلك مخالفة واضحة للوائح والقوانين التي حددت صلاحيات المحافظين برفع الترشيحات إلى الوزير المختص بعد إحاطة الهيئة الإدارية للمجلس المحلي والتشاور معها.



وأضاف البيان، إنه "إزاء ذلك، تؤكد الوزارة رفضها الكامل لقرار تكليف مدير عام جديد، كما ترفض الإجراءات الصورية لعملية الاستلام والتسليم التي جرت في منزل وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء، أمس الثلاثاء، وما أعقبه من نشر في وسائل الإعلام".



كما وجهت الوزراء، باستمرار عمل المدير العام السابق رياض الجهوري في منصبه، مطالبة، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، وأعضاء مجلس القيادة، ورئيس الحكومة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بوضع حد لمثل هذه المخالفات القانونية وتجاوز الصلاحيات التي حددها قانون السلطة المحلية والتعدي على صلاحيات السلطة المركزية.



وفي وقت سابق اليوم، وجه مدير مكتب الشباب والرياضة في وادي حضرموت رياض الجهوري رسالة إلى وزير الشباب والرياضة نايف البكري، قال فيها، إنهم تفاجأوا صباح اليوم بوجود أطقم عسكرية تمنع المدير العام من دخول المكتب وممارسة مهامه.



وأشار الجهوري إلى أنه تم اقتحام المكتب وتسليمه لآخر مكلف بقرار من محافظ محافظة حضرموت، وذلك بتنفيذ قوة الأمن وتوجيهات وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء.