المخالفات السب الأكبر.. الحوادث المرورية تودي بحياة 45 شخصًا خلال شهر يونيو

المنامة - ياسر ابراهيم - أودت الحوادث المرورية بحياة 45 شخصاً، واصيب 313 اخرين، من مختلف الفئات العمرية خلال شهر يونيو المنصرم في عدد من المحافظات المحررة.



وأوضحت إحصائية مرورية من واقع التقارير اليومية للإدارة العامة لشرطة السير نشرها الاعلام الامني، أن 358 شخصا من مختلف الفئات العمرية كانوا ضحايا حوادث السير خلال يونيو المنصرم منهم 45 شخصا قضوا فيها، فيما أصيب 313 شخصا وصفت اصابة 162 منهم بالبليغة، فيما بلغت الخسائر المادية 54300000 ريال.



واشارت الاحصائية، الى أن مختلف طرقات المناطق والمحافظات المحررة، شهدت خلال الفترة نفسها وقوع 382 حادثة سير موزعة بين 250 حادثة صدام مركبات، و 65 حادثة دهس مشاة، و 56 حادثة انقلاب آليات، و 7 حوادث ارتطام بجسم ثابت، و3 حوادث سقوط من على سيارة، واحدة حريق سيارة.

وأكدت الإحصائية، أن مخالفة سائقي المركبات للقواعد والقوانين وآداب السير تقف خلف جل تلك الحوادث.