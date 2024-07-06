شكرا لبحثكم عن خبر برعاية ماسية من «كاك بنك».. عدن تتجمل بحفل احيائي بهيج لليالي سبستون والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن_اعلام كاك بنك:

شهدت العاصمة عدن يوم الخميس، حفل افتتاح بهيج ليالي سبيستون المستمرة على مدى يومي (4 و5 يوليو) على ملعب الشهيد الحبيشي بالعاصمة عدن، برعاية ماسية من بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك».

وشهد الحفل الذي اقيم بتنظيم من محافظ محافظة عدن احمد حامد الأملس، ورئيس المجلس الانتقالي بعدن مؤمن السقاف، واشراف مدير مديرية كريتر رئيس المجلس المحلي د/ محمود نجيب بن جرادي ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاعلام الجنوبي مختار اليافعي، حضور لافتا للأطفال والعائلات من مناطق مختلفة بعدن.

وادخل حفل سبستون البهجة والسرور على قلوب اهالي عدن، من خلال تجربة فريدة من نوعها، بتقديم اغاني اطفال سبستون التي رافقت اجيال قديمة وحديثة، ليضفي طابع من الذكريات القديمة، ولامست مشاعر اهل عدن، واعادت لهم لحظات الحنين إلى الماضي.

وقدم بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» خلال الحفل جائزتين في اليوم الاول وثلاث جوائز لليوم الثاني، عبارة عن منظومة شمسية متكاملة، لملامست احتياج الناس في مدينة عدن نتيجة الانقطاع المتكرر للكهرباء.

وعن رعاية كاك بنك لحفل ليالي سبستون اوضح مدير ادارة التسويق في «كاك بنك» عارف حنش: "ان بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» يعمل على مد جسور التعاون والتواصل بين البنك وكل فئات المجتمع، ويسعى إلى تقديم جميع سبل الدعم لفئات الشباب، المرهقين، والاطفال، لاسيما أن البنك يضع هذه الفئة في بؤرة اهتمامه ويسعى دوماً إلى مساعدتها من أجل التغلب على التحديات، والتميز في جميع المجالات".

ومن جانبه قال مدير ادارة الجودة اوسان عبد القادر خلال تقديمه للكلمة الافتتاحية للبنك في الحفل، بالنيابة عن القائم باعمال رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي الاستاذ حاشد الهمداني: "إن توجهات البنك خلال هذه الفترة تسعى الى خدمة التنمية المستدامة، ومن هذا المنطلق حرصنا على تقديمنا لعدد من الجوائز خلال يومي الفعالية، ويعتبر «كاك بنك» من رواد العمل المصرفي وأول البنوك التي نقلت إدارتها العامة الى عدن، وهذه خطوة جباراة من احد البنوك الحكومية، ومن خلال توجه الادارة العامة للبنك في عدن نحن نعمل على موضوع التنمية المستدامة ولهذا نحن نعمل معكم ومن اجلكم".

وتأتي رعاية «كاك بنك» لهذه الفعالية من منطلق إيمانه بضرورة الاهتمام بفئات الشباب والمرهقين والاطفال، ومشاركتهم اهتمامتهم، سيما وأنها فئة جديرة بكل اهتمام وتمثل جزءاً من نسيج المجتمع.