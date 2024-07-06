إب..إصابة شقيقين برصاص مسلحين إثر نزاع على قطعة أرض

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب شقيقان فجر اليوم السبت، برصاص مسلحين، إثر خلاف على قطعة أرض، في مركز محافظة إب (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن مسلحين أطلقوا النار على الشقيقين (وليد، حسن الحداد) في الأرض المتنازع عليها الكائنة بحارة الوازعية وسط مدينة إب، ما أدى إلى إصابتهما بإصابات وجرى نقلهما إلى المستشفى.



ورجحت المصادر أن يكون المسلحين الذين أطلقوا النار من أسرة "شاكر بابكر" الذين على خلاف مع أسرة "الحداد" حول قطعة الأرض التي كانا الضحيتان يحرسانها.



وأشارت المصادر إلى أن المسلحين لاذوا بالفرار عقب الحادثة.



وتشهد محافظة إب، فوضى أمنية عارمة، ونزاعات واسعة على الأراضي التي تعد الأغلى في البلاد.

