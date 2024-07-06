طفل يقتل أمه في حادثة عبث بالسلاح في مأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - قتلت امرأة عشرينية، على يد طفها في حادثة عبث بالسلاح في محافظة مأرب (شرقي اليمن).



وقال الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، "إن شرطة محافظة مأرب فتحت تحقيقا في حادثة مقتل امرأة في الخامس والعشرين من عمرها على يد طفلها الذي لم يتجاوز الرابعة من عمره".



وأوضح أن البيان، أن البيانات الأولية تشير إلى أن الحادثة التي شهدتها مديرية الوادي بمأرب، كانت "عبث بالسلاح" وتسببت بإصابة الأم بطلقة في الصدر أدت إلى وفاتها.



وأشارت الشرطة إلى أنها فتحت تحقيقا وتجري بحث وتحري في القضية لكشف ملابساتها وأبعادها الحقيقية.



وتشهد المحافظات اليمنية انتشاراً واسعاً للسلاح فاقم من ظاهرة حوادث العبث بالسلاح التي تسببت بمقتل وإصابة العشرات خلال السنوات الماضية.

