شكرا لقرائتكم خبر عن بديل المواد الكيميائية.. فوائد ورق السدر وطريقة تحضير شامبو طبيعي منه في أقل من 5 دقائق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بديل المواد الكيميائية..فوائد ورق السدر وطريقة تحضير شامبو طبيعي منه في أقل من 5 دقائق

العناية بالشعر تطلب مجهود كبير، ولكن لا يحتاج لتكلفة مالية، وتبدأ العناية بالشعر من شطفه جيدًا بنوع شامبو يناسبه، ولكن المؤكد أن الشامبو يحتوي على عدد من المواد الكيميائية، التي تضر بصحة الشعر، وتجعله أكثر ضعفًا، ولذلك جئنا لك من خلال المقال التالي، ببديل طبيعي تمامًا لتنظيف الشعر، بالإضافة إلى لمعانه وترطيبه وزيادة كثافته.طريقة عمل شامبو السدر

عشبة السدر من الأعشاب المفيدة جدًا للشعر، وذلك لأنه غني بالعديد من الأملاح والفيتامينات، التي تزيد من صحة الشعر، وهو يحضر بالشكل التالي:المكونات اللازمة

3 ملاعق كبيرة من مسحوق أوراق السدر.

بيضة واحدة باردة.

كوب من الماء.

كوب من شاي البابونج.

¼ كوب من شامبو به زيت زيتون.طريقة التحضير والتطبيق

في الخلاط الكهربائي نخلط كل المكونات مع بعضها، لنحصل على خليط متجانس ناعم القوام خالي من التكتلات.

بعد ذلك، نقوم بصب الخليط في زجاجة شامبو نظيفة داكنة اللون.

وعند الاستخدام نبلل الشعر بالماء، وندلكه بالشامبو لتغلل الفرورة والشعر.

ثم نغطي الشعر باستخدام قبعة بلاستيكية، ونتركه لمدة ساعتين.

بعد ذلك، يشطف الشعر بالماء الفاتر.

وتكرر تلك الخطوة 3 مرات من كل أسبوع.فوائد عشبة السدر للشعر

تعد تلك العشبة متوفرة عند أي عطار، ولابد من استخدامها ضمن العيد من الوصفات الطبيعية، وذلك لأنها تعالج العديد من مشاكل البشرة، بالإضافة إلى العناية بالشعر، والتي تتمثل في:

معالجة تساقط الشعر.

زيادة كثافة ونعومة ملمس الشعر.

تقوية بصيلات الشعر من الجذور وحتى أطرافه.

معالجة تلف وتقصف وهيشان الشعر.

زيادة نمو الشعر بشكل سريع.

تطهير الفروة وتنظيفها بشكل جيد.

القضاء على القشرة في فروة الرأس.

زيادة لمعان الشعر.ومن الممكن نقع أوراق السدر في الماء، ورشها على الشعر عند تمشيطه بشكل يومي.