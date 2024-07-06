مليشيات الحوثي تقصف المناطق الآهلة بالسكان في مناطق تعز ومأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - شنت ميلشيات الحوثي خلال الساعات الماضية، قصف على أحياء سكنية في محافظتي مأرب وتعز، وتسبب بإصابات في أوساط المدنيين بينهما طفلة.



وأصيبت طفلة برصاص مليشيات الحوثي باستهداف المنازل السكنية للمواطنين جنوبي محافظة مأرب. وفق ما نقل موقع الجيش "سبتمبر نت".



وأفادت المصادر "إن الطفلة ضبية محمد صالح الظفري (11 عاما) تعرضت لإصابة بليغة إثر تعرضها لطلقة نارية في كتفها الأيمن برصاص المليشيات في منطقة الجفرة بمديرية العبدية".



وخلال اليومين الماضيين شنت المليشيات الحوثية الإرهابية، قصفًا بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة مستهدفةً القرى السكنية بالمنطقة، مما تسبب بإصابة العديد من المدنيين.



وفي تعز، شنت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، خلال الساعات الـ24 الماضية، قصفاً مدفعياً استهداف العديد من المناطق الآهلة بالسكان غربي محافظة تعز.



وذكرت مصادر محلية، أن المليشيات الحوثية تواصل منذُ يوم الخميس، من أماكن تمركزها في الستين والربيعي، قصفها العشوائي على القرى الآهلة بالسكان في منطقة الضباب، وفق ما نقلت وكالة "سبأ".



وأشارت المصادر "أن القصف تسبب بوقوع أضرار مادية كبيرة في منازل وممتلكات المواطنين، بالإضافة إلى بث الهلع والرعب في نفوس السكان، لاسيّما النساء والأطفال".