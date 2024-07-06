شكرا لبحثكم عن خبر عصابة الحوثي تقتحم منزل محافظ البنك المركزي بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اقتحمت جماعة الحوثي منزل محافظ البنك المركزي، احمد احمد غالب المعبقي في العاصمة المختطفة صنعاء. وذكرت مصادر مطلعة لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، بأن جماعة الحوثي اقتحمت المنزل بعدد من الاطقم العسكرية، وقامت بترويع سكانه وجيرانه وطردهم بالقوة، في امتداد لممارساتها الاجرامية ضد كل من يرفض نهجها الطائفي، وانقلابها المشؤوم وحربها العبثية ضد أبناء الشعب اليمني.

كانت هذه تفاصيل خبر عصابة الحوثي تقتحم منزل محافظ البنك المركزي بعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.